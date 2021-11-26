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Генсек НАТО: если Россия применит силу против Украины, это будет иметь последствия

Пятница, 26 ноября 2021, 16:44

Министры иностранных дел стран НАТО на встрече на следующей неделе обсудят наращивание Россией военных сил на территории Украины и вблизи ее границ.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет "Европейская правда".

"Мы видим необычную концентрацию, и это уже во второй раз в этом году. Это военное наращивание страной, которая уже вторгалась в Украину ранее. Мы видим тяжелое вооружение, танки, дроны вместе с готовыми к боевым действиям войсками. Увеличение количества войск никак не провоцировалось и не объясняется", – сказал Столтенберг.

Он призвал Россию снизить напряженность на границах. "Если Россия применит силу против Украины, это будет иметь цену, это будет иметь последствия, и мы продолжаем призывать Россию к деэскалации", - сказал генсек.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что видим и делимся информацией с союзниками. Нет определенности относительно намерений РФ, но мы видели, что Россия использовала военную силу против Украины раньше, когда оккупировала Крым и дестабилизировала Донбасс. К этому следует добавить постоянные кибератаки и кампании дезинформации", – добавил Столтенберг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получает заверения от западных партнеров в поддержке эскалации со стороны России, но как это будет на практике, пока неизвестно.

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