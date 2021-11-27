Прем'єр Польщі розкритикував Меркель за розмову з Лукашенком

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував канцлерку Німеччини Ангелу Меркель за розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком на тлі зростання міграційної кризи.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

Меркель двічі розмовляла з Лукашенком, намагаючись вирішити кризу на кордоні з Польщею.

Моравецький сказав, що вітає той факт, що Європейський Союз бере участь у пошуках дипломатичного розв'язання кризи, але критично налаштований щодо Меркель.

"Коли канцлер Меркель зателефонувала Лукашенку, вона сприяла легітимації його режиму, тоді як боротьба за вільну Білорусь продовжується вже 15 місяців", - сказав він.

"Лукашенко також зловжив своєю розмовою з Ангелою Меркель. Він вдав, що Меркель погодилася перевезти 2000 іммігрантів коридором до Німеччини та інших європейських країн. І це неправильно", – додав польський прем'єр.

Нагадаємо, в ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи, до якого увійдуть 28 осіб та організацій.

Лукашенко у п'ятницю приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою. Дивіться відео на Youtube-каналі "Європейської правди".