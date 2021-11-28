Президент Литви: режим Лукашенка продовжить випробовувати Захід усіма тактиками

Президент Литви Гітанас Науседа не вважає міграційну кризу завершеною та вважає, що режим Лукашенко і сили, які його підтримують, продовжать випробовувати Захід.

Про це Науседа заявив після зустрічі з главою Єврокомісії та генсеком НАТо в неділю, пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Науседа сказав, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю навряд чи вирішиться найближчим часом.

"Вона ще не вирішилася. І, на наш погляд, цього найближчим часом очікувати важко.

Все залишається складним і дуже важким у плані прогнозування. Немає сумнівів у тому, що режим Александра Лукашенка і сили, що підтримують його, продовжуватимуть випробовувати єдність західного світу всіма засобами та тактиками", - заявив Науседа.

Він повідомив, що на зустрічі було обговорено ситуацію з безпекою в Балтійському регіоні, а також ситуацію в Україні.

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"І ситуація навколо України через мобілізацію російських військ нас особливо непокоїть. Ще один процес, що викликає занепокоєння, - повна військова інтеграція Білорусі у військові структури і доктрини Росії. Це створює нові виклики для колективної безпеки НАТО, і Альянс повинен відповідним чином скоригувати свої плани, стратегії та тактику, і бути готовим до можливої ​​відповіді", - зазначив Науседа.

За його словами, якщо ситуація з безпекою стане ще складнішою, він не відкидає можливості звернення за консультаціями за 4-ою статтею НАТО.

Нагадаємо, днями самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою.

Відео виступу опубліковане на Youtube-каналі "Європейської правди".