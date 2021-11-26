"Ми зробимо так, як ви захочете": Лукашенко приїхав у табір мігрантів біля кордону з Польщею

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко приїхав до мігрантів у табір у Брузгах, неподалік від польського кордону, та виступив перед ними з сорокахвилинною промовою.

Відео виступу опубліковане на Youtube-каналі "Європейської правди".

Лукашенко запевнив людей, що розуміє, що вони "просто потрапили в біду", шукаючи кращого життя, і їм не загрожує депортація з Білорусі в рідні країни, їм дадуть вільний вибір між поверненням додому або подальшими спробами потрапити на територію ЄС.

"Ми, білоруси, і я теж як президент Білорусі, будемо робити все так, як ви захочете - навіть якщо це буде погано для поляків, латвійців чи ще когось", - заявив Лукашенко.

Він сказав, що Білорусь "звісно ж, не може влаштувати війну, щоб пробити коридор через Польщу до Німеччини", але не заважатиме мігрантам потрапити до ЄС.

"Хочу, щоб ви знали: ми в жодному разі не будемо вас затримувати, в’язати руки, вантажити в літаки і відправляти додому, якщо ви цього не хочете. Якщо ви захочете йти на захід, ми не будемо вас хапати і бити. Пройдете - йдіть. От і вся філософія", - сказав він.

Лукашенко стверджує, що нібито тільки за минулу добу через західний кордон до Польщі або Литви змогли потрапити близько 200 мігрантів.

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Лукашенко повторив свою заяву про те, що Ангела Меркель нібито погодилася прийняти у Німеччині близько 2000 мігрантів, які хочуть приєднатися до своїх родичів, які вже у Німеччині, але "блокують це поляки". Нагадаємо, речник канцлерки повідомляв, що цю пропозицію відхилили.

Він також заявив, що влада Польщі "втратила зв’язок з реальністю", і закликав поляків "врозумити своїх політиків", які буцімто за допомогою знедолених мігрантів "хочуть вирішити свої внутрішні і зовнішні проблеми", відволікаючи на цю тему увагу Брюсселя і власних громадян.

Як відомо, ЄС і країни Групи семи вважають, що мігранти опинилися на кордонах Польщі, Латвії та Литви за сприяння режиму Лукашенка і це його гібридна атака у спробі добитися визнання і скасувати санкції, запроваджені за репресії у Білорусі.

У ЄС погодили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі за розпалювання міграційної кризи, до якого увійдуть 28 осіб та організацій.

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