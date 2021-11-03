У Польщі почалися випробування української вакцини від коронавірусу

У польському місті Гданськ наразі проводяться випробування на мишах української вакцини від коронавірусу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Радіо "Свобода".

"Українська вакцина на дріжджах від COVID-19, розроблена вченими Інституту біології клітин НАН України у Львові, проходить тестування на мишах у польському інституті в Гданську на імуногенність. Попереду дослідження на трансгенних мишах у Кракові", - повідомляє видання.

Допоки дослідження тривають, львівські біологи розробили ще одну вакцину від коронавірусу, яку можна випускати у таблетках, спреї чи мікстурі. По допомогу знову звертатимуться до польських науковців.

У вересні минулого року Інститут біології клітин НАН України у Львові отримав грант близько 10 мільйонів гривень на розробку вакцини від коронавірусної інфекції. Львівські біологи створили продуценти вірусних білків на основі дріжджів. Проєкт, розрахований на півтора року, на стадії завершення. Дослідження проводять у Польщі, бо в Україні немає відповідних лабораторій.

"Ця вакцина становить собою білок або декілька білків коронавірусу, у першу чергу білок "шипа". Найважливіше, щоб там був рецептор, та ділянка, якою той вірус хапається за рецептор людських клітин в альвеолах легень. Але, додатково, ми ще синтезуємо на спеціальних дріжджах, гуманізованих, які модифікують білки, ще інші білки коронавірусу. Ця суміш більш ефективно діятиме, викликаючи появу антитіл", - цитує ЗМІ керівника Інституту біології клітин у Львові Андрія Сибірного.

При цьому академік додав, що результат буде відомий за два-три тижні, після чого випробування проведуть на трансгенних мишах, вразливих до людського коронавірусу.

Раніше заступник міністра охорони здоров'я головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що український фонд досліджень профінансував на конкурсній основі розробку двох вакцин від COVID-19, третю розробку фінансує бізнес. Заступник міністра уточнив, що фонд фінансує розробки Інституту біології клітини у Львові, який очолює академік Андрій Сибірний. Друга вакцина, за словами Ляшка, розробляється в Інституті біохімії ім. Палладіна, який очолює академік Сергій Комісаренко. Третя вакцина – це розробка Михайла Фаворова та компанії "Діапроф-Мед", яку не фінансує держава.