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Президент Литви ветував закон, який зобов’язав би нещеплених платити за регулярні тести

Середа, 3 листопада 2021, 16:51

Президент Литви Гітанас Науседа ветував поправки до закону про контроль за інфекційними захворюваннями, згідно з якими нещеплені працівники професій, від яких для виходу на роботу вимагається ковід-сертифікат, з 1 грудня мали би самостійно платити за регулярне тестування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT. 

Президент повернув законопроєкт назад до Сейму для повторного розгляду. 

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Він аргументував це тим, що держава повинна забезпечити усі три складові турботи про громадян в умовах пандемії - вакцинацію, тестування і лікування. Гітанас Науседа зазначив, що підтримує мету, яку ставили перед собою ініціатори закону - заохочення до вакцинації, але єдиний спосіб подолати пандемію - це великі обсяги тестування паралельно із заохоченням до вакцинації. 

"Давайте уникати рішень, які розколюють суспільство і підривають довіру до держави. Давайте боротися з причинами небажання вакцинуватись, збільшуючи обізнаність людей", - зазначив Гітанас Науседа.

Глава держави також закликав щепитися від коронавірусу тих, хто ще не зробив цього, зазначивши, що сам і родина скоро отримають третю підсилюючу дозу. 

"Я не вірю у примус, але вірю у нашу литовську розважливість і єдність. Вакцинуйтесь і спонукайте близьких теж зробити це", - сказав він.

Нагадаємо, 19 жовтня Сейм підтримав зміни до закону, за якими для нещеплених працівників деяких професій з 1 грудня держава перестає компенсувати вартість тестування - за це люди мали би платити з власної кишені, або витрати мав взяти на себе їхній роботодавець. Виняток передбачили для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, а також на випадок, якщо з певних причин виникне дефіцит вакцин і щепитись якийсь час не буде можливості. 

 

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Литва Коронавірус
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