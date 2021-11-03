Президент Литви ветував закон, який зобов’язав би нещеплених платити за регулярні тести

Президент Литви Гітанас Науседа ветував поправки до закону про контроль за інфекційними захворюваннями, згідно з якими нещеплені працівники професій, від яких для виходу на роботу вимагається ковід-сертифікат, з 1 грудня мали би самостійно платити за регулярне тестування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Президент повернув законопроєкт назад до Сейму для повторного розгляду.

Він аргументував це тим, що держава повинна забезпечити усі три складові турботи про громадян в умовах пандемії - вакцинацію, тестування і лікування. Гітанас Науседа зазначив, що підтримує мету, яку ставили перед собою ініціатори закону - заохочення до вакцинації, але єдиний спосіб подолати пандемію - це великі обсяги тестування паралельно із заохоченням до вакцинації.

"Давайте уникати рішень, які розколюють суспільство і підривають довіру до держави. Давайте боротися з причинами небажання вакцинуватись, збільшуючи обізнаність людей", - зазначив Гітанас Науседа.

Глава держави також закликав щепитися від коронавірусу тих, хто ще не зробив цього, зазначивши, що сам і родина скоро отримають третю підсилюючу дозу.

"Я не вірю у примус, але вірю у нашу литовську розважливість і єдність. Вакцинуйтесь і спонукайте близьких теж зробити це", - сказав він.

Нагадаємо, 19 жовтня Сейм підтримав зміни до закону, за якими для нещеплених працівників деяких професій з 1 грудня держава перестає компенсувати вартість тестування - за це люди мали би платити з власної кишені, або витрати мав взяти на себе їхній роботодавець. Виняток передбачили для людей, які мають медичні протипоказання для щеплення, а також на випадок, якщо з певних причин виникне дефіцит вакцин і щепитись якийсь час не буде можливості.