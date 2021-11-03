Президент Литвы ветировал закон, который обязал бы непривитых платить за регулярные тесты

Президент Литвы Гитанас Науседа ветировал поправки к закону о контроле за инфекционными заболеваниями, согласно которым непривитые работники, от которых для выхода на работу требуется ковид-сертификат, с 1 декабря должны самостоятельно платить за регулярное тестирование.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Президент вернул законопроект обратно в Сейм для повторного рассмотрения.

Он аргументировал это тем, что государство должно обеспечить все три составляющих заботы о гражданах в условиях пандемии – вакцинацию, тестирование и лечение. Гитанас Науседа отметил, что поддерживает цель, которую ставили перед собой инициаторы закона – поощрение вакцинации, но единственный способ преодолеть пандемию – это большие объемы тестирования параллельно с поощрением вакцинации.

"Давайте избегать решений, которые раскалывают общество и подрывают доверие к государству. Давайте бороться с причинами нежелания вакцинироваться, увеличивая осведомленность людей", - отметил Гитанас Науседа.

Глава государства также призвал прививаться от коронавируса тех, кто еще не сделал этого, отметив, что сам и семья скоро получат третью усиливающую дозу.

"Я не верю в принуждение, но верю в нашу литовскую рассудительность и единство. Вакцинируйтесь и побуждайте близких тоже сделать это", - сказал он.

Напомним, 19 октября Сейм поддержал изменения в закон, по которым для непривитых работников некоторых профессий с 1 декабря государство перестает компенсировать стоимость тестирования - за это люди должны платить из собственного кармана, или расходы должен был взять на себя их работодатель. Исключение предусмотрели для людей, имеющих медицинские противопоказания для прививки, а также на случай, если по определенным причинам возникнет дефицит вакцин и прививать не будет возможности.