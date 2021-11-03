В горах Шотландії увосьме за 300 років розтанув "найстійкіший" сніжник

В горах Шотландії увосьме за останні 300 років, і при цьому вже втретє за останні 5 років, розтанув сніжник, який вважається найстійкішим на території Британії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian.

Сніжник, прозваний "Сфінксом", розташований біля вершини третьої найвищої гори Шотландії Braeriach (1296 м).

Вважається, що до 1933 року він востаннє повністю танув у 1700 роках, і загалом лише вісім разів. Більшість із цих припадають на останні 25 років: 1996, 2003, 2006, 2017, 2018 і тепер 2021.

Останніми тижнями сніжник зменшився до розміру аркуша А4 і врешті повністю зник.

Експерт і науковець Єн Кемерон, що вивчає сніжний покрив у Шотландії 25 років, вважає, що вагомим фактором все частішого танення сніжника є зміна клімату. Він додав, що загалом снігу стало випадати менше, сніжників теж стало менше і вони менші за розміром.

Єн Кемерон поруч зі сніжником у 2019 році. Murdo MacLeod/The Guardian

"Символічно, що наш найстійкіший сніжник розтанув вже втретє за останні п’ять років і буквально перед початком кліматичного саміту у Глазго. До 2000-х років він розтавав лише тричі за останні 150 років", - коментує науковець.

Співавтори минулорічного дослідження, що проводилося для національного парку Кернгормз, де й розташована гора, звертали увагу, що сніжний покрив у масиві постійно зменшується ще з початку 1980-х років. Вони припускають, що до 2080 року сніжного покриву іноді не буде зовсім.

Останній сезон перед початком пандемії коронавірусу, в 2019 році, став найскладнішим для місцевих гірськолижних курортів через малосніжну зиму.

Читайте також: Звикаємо до нового клімату: як спека та повені змінюють звичну нам Європу