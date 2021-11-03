В горах Шотландии в восьмой раз за 300 лет растаял "самый стойкий" снежник

В горах Шотландии в восьмой раз за последние 300 лет, и при этом уже в третий раз за последние пять лет, растаял снежник, считающийся самым стойким на территории Британии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian.

Снежник, прозванный "Сфинксом", расположен у вершины третьей высочайшей горы Шотландии Braeriach (1296 м).

Считается, что до 1933 года он последний раз полностью таял в 1700 годах, и всего лишь восемь раз. Большинство из них приходятся на последние 25 лет: 1996, 2003, 2006, 2017, 2018 и теперь 2021 год.

В последние недели снежник уменьшился до размера листа А4 и наконец полностью исчез.

Эксперт и ученый Йен Кэмерон, изучающий снежный покров в Шотландии 25 лет, считает, что весомым фактором все более частого таяния снежника является изменение климата. Он добавил, что в общей сложности снега стало выпадать меньше, снежников тоже стало меньше и они меньше по размеру..

Йен Кэмерон рядом со снежником в 2019 году. Murdo MacLeod/The Guardian

"Символично, что наш самый стойкий снежник растаял уже в третий раз за последние пять лет и буквально перед началом климатического саммита в Глазго. До 2000-х он растаял лишь трижды за последние 150 лет", - комментирует ученый.

Соавторы прошлогоднего исследования, проводившегося для национального парка Кернгормз, где расположена гора, обращали внимание, что снежный покров в массиве постоянно уменьшается еще с начала 1980-х годов. Они предполагают, что к 2080 году снежного покрова иногда не будет совсем.

Последний сезон перед началом пандемии коронавируса, в 2019 году, стал самым сложным для местных горнолыжных курортов из-за малоснежной зимы.

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