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Прем'єр Польщі закликав не допустити спроб Лукашенка і Путіна дестабілізувати регіон

Вівторок, 30 листопада 2021, 09:28

Прем'єр-міністр Польщі закликав західних союзників прокинутися від "геополітичного сну" і не допустити спроб Лукашенка та Путіна дестабілізувати регіон.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю BBC.

За словами Матеуша Моравецького, нещодавні події показали, що Кремль та його союзники хочуть змінити геополітичну систему та роз'єднати ЄС. 

Прикладом таких дій він назвав нарощування російських військ біля кордонів України, різке зростання цін на газ та кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

"Погані речі можуть статися, наприклад, в Україні, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи", - сказав він, закликавши союзників діяти, поки не пізно. 

"Ми повинні прокинутися від цього геополітичного сну. На слід спільно працювати над варіантами, як призвести до деескалації, впоратися з цими ризиками, і що зробити,  аби зменшити силу спроб Лукашенка та Путіна дестабілізувати цю частину світу", - сказав він.

На думку Моравецького, "безпосереднім винуватцем" прикордонної кризи був самопроголошений лідер Білорусі Александр Лукашенко, але у нього "є свій спонсор, у нього є свій керівник" у Кремлі, сказав він, маючи на увазі президента Росії Владіміра Путіна.

"Зібрані разом шматочки пазла дають не дуже хорошу картину", - сказав він.

Його коментарі пролунали напередодні зустрічі міністрів країн НАТО у вівторок.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав нарощування російських військ поблизу українського кордону незвичайним і "дуже тривожним з багатьох причин" та попередив Росію про наслідки агресії проти України.

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Польща шантаж мігрантами Путін Білорусь
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