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Укр / Рус

Премьер Польши призвал не допустить попыток Лукашенко и Путина дестабилизировать регион

Вторник, 30 ноября 2021, 09:28

Премьер-министр Польши призвал западных союзников пробудиться от "геополитического сна" и не допустить попыток Лукашенко и Путина дестабилизировать регион.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью BBC.

По словам Матеуша Моравецкого, недавние события показали, что Кремль и его союзники хотят изменить геополитическую систему и разъединить ЕС.

Примером таких действий он назвал наращивание российских войск у границ Украины, резкий рост цен на газ и кризис на границе Польши с Беларусью.

"Плохие вещи могут произойти, например, в Украине или же может возникнуть еще одна огромная миграционная проблема для всей Европы", - сказал он, призвав союзников действовать, пока не поздно.

"Мы должны проснуться от этого геополитического сна. Надо совместно работать над вариантами того, как привести к деэскалации, справиться с этими рисками и что сделать, чтобы уменьшить силу попыток Лукашенко и Путина дестабилизировать эту часть мира", - сказал он.

По мнению Моравецкого, "непосредственным виновником" пограничного кризиса был самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко, но у него "есть спонсор, у него есть свой руководитель" в Кремле, сказал он, имея в виду президента России Владимира Путина.

"Собранные вместе кусочки пазла дают не очень хорошую картину", – сказал он.

Его комментарии прозвучали в преддверии встречи министров стран НАТО во вторник.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наращивание российских войск вблизи украинской границы необычным и "очень тревожным по многим причинам" и предупредил Россию о последствиях агрессии против Украины.

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Польша шантаж мигрантами Путин Беларусь
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