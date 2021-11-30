Барбадос лишил Елизавету II статуса главы государства и стал республикой

Карибское государство Барбадос официально отстранило от должности главы государства королеву Елизавету II и 30 ноября стало самой молодой республикой в ​​мире.

Об этом говорится в статье Европейской правды.

Следует подчеркнуть: о провозглашении независимости речь не идет, это произошло ровно 55 лет назад, 30 ноября 1966 года. Барбадос с тех пор является отдельным государством, во главе которого стояла британская королева Елизавета II.

Впрочем, в прошлом году Барбадос объявил о своем плане отстранить королеву с поста главы государства и стать республикой, но остаться в составе Содружества наций.

72-летняя Сандра Мейсон, генерал-губернатор острова с 2018 года, была избрана президентом страны во время голосования в парламенте в прошлом месяце. Теперь она заменила королеву на посту главы государства.

Официально процесс создания парламентской республики одобряет британская корона. Это доказывают личное присутствие принца Чарльза на церемонии "освобождения" его матери в столице Барбадоса Бриджтауне и его теплой речи на торжествах по случаю рождения республики.

Выступая как почетный гость, принц Чарльз подтвердил многолетние связи между двумя странами, признав "ужасное зверство рабства", подвергшееся карибскому острову.

В то же время есть основания подозревать, что не все в Букингемском дворце радуются из-за потери британской короной своей бывшей колонии, говорится в статье.

Как маленькая островная страна решилась нарушить 400-летний порядок, читайте в статье: Уйти от королевы: как Барбадос "уволил" Елизавету II и что ждет британскую монархию