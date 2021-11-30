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Президент Португалії вдруге ветував закон про евтаназію

Вівторок, 30 листопада 2021, 13:01

Президент Португалії вдруге відмовився підписати схвалений парламентом законопроєкт, який дозволяє евтаназію та самогубство за допомогою лікарів, посилаючись на неточність формулювань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Марселу Ребелу де Соуза, переконаний католик, який залишається популярним протягом більше п’яти років на посаді глави португальської держави, вже висловив застереження щодо першої версії законопроєкту, коли на початку цього року направив його до найвищого суду країни.

Конституційний суд відхилив його застереження через відсутність "необхідної суворості".

Цього разу президент повертає переформульований закон до парламенту, згідно із заявою, опублікованою на вебсайті президента Португалії. У заяві стверджується, що необхідні додаткові роз’яснення протиріч щодо причин, які виправдовують заподіяння смерті за допомогою лікарів.

Евтаназія – це коли лікар безпосередньо вводить пацієнту смертельні ліки. Суїцид за медичною допомогою – це коли пацієнти самостійно вводять смертельний препарат під наглядом лікаря.

У той час як початковий законопроєкт вимагав "смертельну хворобу" як передумову евтаназії, оновлена версія згадує "невиліковну" або "серйозну" хворобу.

Повернувши законопроєкт законодавцям, Де Соуза фактично затримує будь-який прогрес доти, доки новий парламент не буде обрано на позачергових виборах, запланованих на 30 січня.

Лівоцентристські партії пропонували законопроєкт про евтаназію, а також закони, що дозволяють аборт, у 2007 році.

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Португалія
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