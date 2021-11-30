Президент Португалии во второй раз ветировал закон об эвтаназии

Президент Португалии во второй раз отказался подписать одобренный парламентом законопроект, разрешающий эвтаназию и самоубийство с помощью врачей, ссылаясь на неточность формулировок.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Марселу Ребелу де Соуза, убежденный католик, остающийся популярным на протяжении более пяти лет в должности главы португальского государства, уже высказал оговорку по первой версии законопроекта, когда в начале этого года направил его в высший суд страны.

Конституционный суд отклонил его оговорку из-за отсутствия "необходимой строгости".

В этот раз президент возвращает переформулированный закон в парламент, согласно заявлению, опубликованному на сайте президента Португалии. В заявлении утверждается, что необходимы дополнительные разъяснения противоречий, касающихся причин, оправдывающих причинение смерти с помощью врачей.

Эвтаназия – это когда врач напрямую вводит пациенту смертельные лекарства. Суицид с медицинской помощью – когда пациенты самостоятельно вводят смертельный препарат под наблюдением врача.

В то время как первоначальный законопроект требовал "смертельную болезнь" как предпосылку эвтаназии, обновленная версия упоминает "неизлечимую" или "серьезную" болезнь.

Вернув законопроект законодателям, Де Соуза фактически задерживает любой прогресс до тех пор, пока новый парламент не будет избран на внеочередных выборах, запланированных на 30 января.

Левоцентристские партии предлагали законопроект об эвтаназии, а также законы, разрешающие аборт, в 2007 году.