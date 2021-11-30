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Держсекретар США попередив Росію на випадок нової агресії проти України 

Вівторок, 30 листопада 2021, 14:35

Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок попередив Росію про "серйозні наслідки", якщо вона почне вторгнення в Україну. 

Про це Блінкен сказав напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

"Будь-які ескалаційні дії з боку Росії викличуть серйозне занепокоєння США… і будь-яке відновлення агресії призведе до серйозних наслідків", - заявив журналістам держсекретар США Ентоні Блінкен перед зустріччю.

"Ми багато разів бачили сценарій гри Росії", - додав він.

Країни Заходу на чолі зі Сполученими Штатами стурбовані тим, що Москва може планувати вторгнення в Україну. Вони звинуватили Кремль у тому, що він накопичує десятки тисяч військ і важку зброю поблизу кордону.

Зустріч НАТО в столиці Латвії Ризі проходить в нестабільний момент на східному фланзі блоку, коли союзники також борються з міграційною кризою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав нарощування російських військ поблизу українського кордону незвичайним і "дуже тривожним з багатьох причин" та попередив Росію про наслідки агресії проти України.

Прем'єр-міністр Польщі закликав західних союзників прокинутися з "геополітичного сну" і не допустити спроб Лукашенка та Путіна дестабілізувати регіон.

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