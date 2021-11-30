Госсекретарь США предупредил Россию на случай новой агрессии против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник предупредил Россию о "серьезных последствиях", если она начнет вторжение в Украину.

Об этом Блинкен сказал в преддверии встречи министров иностранных дел стран-членов НАТО, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

"Любые эскалационные действия со стороны России вызовут серьезную обеспокоенность США… и любое возобновление агрессии приведет к серьезным последствиям", - заявил журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен перед встречей.

"Мы много раз видели сценарий игры России", – добавил он.

Страны Запада во главе с США обеспокоены тем, что Москва может планировать вторжение в Украину. Они обвинили Кремль в том, что он накапливает десятки тысяч войск и тяжелое оружие вблизи границы.

Встреча НАТО в столице Латвии Риге проходит в нестабильный момент на восточном фланге блока, когда союзники также борются с миграционным кризисом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал наращивание российских войск вблизи украинской границы необычным и "очень тревожным по многим причинам" и предупредил Россию о последствиях агрессии против Украины.