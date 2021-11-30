Столтенберг відповів, який меседж міністри НАТО готують Лукашенку 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів, що міграційна політика самопроголошеного президента Білорусі стане темою обговорення зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Ризі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів, відповідаючи на питання журналіста, яке повідомлення міністри готують Лукашенку.

"Пану Лукашенку слід припинити використовувати вразливих людей як заручників у політичній грі проти інших держав, намагаючись створити тиск на інші країни. Це цинічно та ставить під загрозу життя багатьох людей.

Це чітке повідомлення - і від усіх союзників НАТО, і від президентки (Єврокомісії. - Ред.) фон дер Ляєн та від мене, коли ми відвідали Литву та Латвію в неділю", - сказав він.

Столтенберг нагадав, що НАТО надає підтримку Литві, яка потерпає від міграційної кризи.

Він також наполіг, що військова присутність НАТО у цьому регіоні абсолютно оборонна.

"Пан Лукашенко повинен припинити розправу над мирними протестувальниками у Білорусі та звільнити усіх політичних в’язнів, дозволити демократичні процеси", - додав Столтенберг.