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Столтенберг ответил, какой месседж министры НАТО готовят Лукашенко

Вторник, 30 ноября 2021, 15:04

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что миграционная политика самопровозглашенного президента Беларуси станет темой обсуждения встречи министров иностранных дел НАТО в Риге.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналиста, какое сообщение министры готовят Лукашенко.

"Господину Лукашенко следует прекратить использовать уязвимых людей как заложников в политической игре против других государств, пытаясь создать давление на другие страны. Это цинично и ставит под угрозу жизнь многих людей".

Это четкое сообщение – и от всех союзников НАТО, и от президента (Еврокомиссии. – Ред.) фон дер Ляен и от меня, когда мы посетили Литву и Латвию в воскресенье", – сказал он.

Столтенберг напомнил, что НАТО оказывает поддержку Литве, страдающей миграционным кризисом.

Он также настоял на том, что военное присутствие НАТО в этом регионе является абсолютно оборонительным.

"Господин Лукашенко должен прекратить расправу над мирными протестующими в Беларуси и освободить всех политических заключенных, разрешить демократические процессы", - добавил Столтенберг.

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Беларусь Альянс Столтенберг
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