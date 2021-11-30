У Литві хочуть продовжити надзвичайний стан на кордоні через "мігрантів Лукашенка"

Міністерство внутрішніх справ Литви ініціює продовження надзвичайного стану на кордоні з Білоруссю через те, що створена режимом Лукашенка міграційна криза не закінчилася.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє LRT.

Згідно з проєктом, надзвичайний стан у прикордонній 10-кілометровій зоні та у місцях поселення нелегальних мігрантів триватиме до 9 січня 2022 року. Раніше Сейм погодив дію надзвичайного стану до 9 грудня.

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"Загрози, через які було вжито цих додаткових заходів (...), все ще зберігаються", - зазначила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Вона зауважила, що спроби перетину кордону не припиняються і для потрапляння на територію Литви вигадують нові способи, зокрема, у вантажівках, що прямують через кордон, є дані про цілі мережі тих, хто готовий влаштовувати перевезення.

За даними МВС, за контрабанду мігрантів вже ведуться досудові розслідування щодо 60 осіб.

"У Білрусі їх (мігрантів) досі залишається близько 10 тисяч, і ризик їхнього потрапляння до Литви залишається високим, доки вони не повернуться у власні країни. Ситуація на кордоні Польщі з Білоруссю також залишається напруженою і вимагає від нас постійної готовності до несподіваних змін", - додала Агне Білотайте.

МВС також пропонує розширити територію, на якій буде застосовуватися надзвичайний стан - не тільки на кордоні з Білоруссю, а й з Польщею, щоб було простіше запобігати контрабанді людей, яким вдалось нелегально перетнути польський кордон. При цьому заборони в’їзду у цю зону не буде.

Нагадаємо, 9 листопада Сейм Литви підтримав запровадження надзвичайного стану у прикордонних з Білоруссю районах у зв’язку з ситуацією на білорусько-польському кордоні, де тоді була найгостріша фаза штучної міграційної кризи.

З початку року до Литви нелегально потрапили близько 4200 мігрантів.