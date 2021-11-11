У Литві затримали двох українців за перевезення нелегальних мігрантів

Співробітники Служби охорони держкордону Литви у четвер затримали двох українців, які перевозили територією Литви нелегальних мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Затримано двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів, розпочато розслідування за статтею 292, ч. 1 Кримінального кодексу Литви", - заявила представниця МВС Божена Заборовська-Зданич.

Ця стаття передбачає відповідальність за нелегальне перевезення іноземців, які не мають права жити в Литві або нелегально перетнули кордон країни. Найсуворіше покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном до 6 років.

Варто зазначити, що у Польщі вже неодноразово повідомляли про затримання українців, які займаються перевезеннями нелегалів.

З понеділка біля польського кордону з боку Білорусі зібралося кілька тисяч нелегальних мігрантів, які розбили там табір і намагаються штурмувати кордон.

Схожого сценарію очікують і на кордоні Литви з Білоруссю, через що в середу на литовському кордоні з Білоруссю запроваджено надзвичайний стан.