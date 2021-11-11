Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Литві затримали двох українців за перевезення нелегальних мігрантів

Четвер, 11 листопада 2021, 13:50

Співробітники Служби охорони держкордону Литви у четвер затримали двох українців, які перевозили територією Литви нелегальних мігрантів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Затримано двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів, розпочато розслідування за статтею 292, ч. 1 Кримінального кодексу Литви", - заявила представниця МВС Божена Заборовська-Зданич.

Ця стаття передбачає відповідальність за нелегальне перевезення іноземців, які не мають права жити в Литві або нелегально перетнули кордон країни. Найсуворіше покарання за цією статтею - позбавлення волі терміном до 6 років.

Варто зазначити, що у Польщі вже неодноразово повідомляли про затримання українців, які займаються перевезеннями нелегалів.

З понеділка біля польського кордону з боку Білорусі зібралося кілька тисяч нелегальних мігрантів, які розбили там табір і намагаються штурмувати кордон.

Схожого сценарію очікують і на кордоні Литви з Білоруссю, через що в середу на литовському кордоні з Білоруссю запроваджено надзвичайний стан.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Литва шантаж мігрантами Білорусь
powered by lun.ua

Статті

Угода не на користь України: що означатиме завершення торгової війни між США та ЄС

США та ЄС ставлять крапку на тарифній війні, започаткованій Дональдом Трампом. Проте для України це означає появу нових ризиків.
11 листопада 2021 — Олена Омельченко, "Ілляшев та партнери"

Дорогою Тимошенко та Януковича: як грузинська влада розізлила Захід у справі Саакашвілі

Дедалі голосніше лунають заяви з Заходу. Їхній сигнал чіткий: Грузія нині підриває власне європейське майбутнє.
10 листопада 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Лукашенко підіймає ставки: що дасть диктатору шантаж Брюсселя хвилею мігрантів

Нова гібридна атака мігрантами може стати тестом на витривалість всього ЄС. Проблем додає й те, що РФ вперше від початку міграційної кризи відкрито стала на бік Лукашенка.
10 листопада 2021 — Марія Авдєєва, Юрій Панченко