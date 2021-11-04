Президентка Грузії висловилася проти локдауну, але за ковід-сертифікати

Президентка Грузії назвала трагедією ситуацію з коронавірусом в країні, але виступає проти нового локдауну, натомість пропонуючи використовувати ковід-сертифікати.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Президентка закликала уряд вжити жорстких заходів для збільшення охоплення вакцинацією, наголошуючи, що майже всі хворі в реанімації - невакциновані. Зараз у Грузії обома дозами щеплені близько 33% дорослого населення.

Саломе Зурабішвілі заявила, що у нинішній ситуації "винні всі" - уряд, який діє недостатньо рішуче, політсили, які проводять багатолюдні мітинги, церква, тому що священники "не засуджують антиваксерів" і не закликають вакцинуватися, та медики, які ставлять під сумнів необхідність щеплення.

Президентка зазначила, що виступає категорично проти локдауну, щоб "збити" хвилю епідемії.

"Це неприйнятно, тому що це завдасть шкоди економіці країни, особливо тій частині населення, що і так вже постала перед серйозними викликами", - пояснила вона.

Натомість Саломе Зурабішвілі закликала уряд впровадити використання ковід-сертифікатів як перепусток до низки закладів, зробити вакцинацію обов’язковою для груп ризику та зробити платним лікування від коронавірусу для тих, хто свідомо відмовився від щеплення.

За попередню добу приріст заражень у Грузії майже досягнув максимуму, зареєстрованого на піку серпневої хвилі - захворіли 6024 людини і 49 померли. 4 листопада повідомили про 5 206 нових заражень і 53 смерті.

В Міністерстві охорони здоров’я кажуть, що медична система поки витримує навантаження, але не виключають розгортання польових госпіталів, якщо приріст заражень найближчим часом не спаде.