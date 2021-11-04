Президент Грузии высказалась против локдауна, но за ковид-сертификаты

Президент Грузии назвала трагедией ситуацию с коронавирусом в стране, но выступает против нового локдауна, в то же время предлагая использовать ковид-сертификаты.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Новости-Грузия".

Президент призвала правительство принять жесткие меры для увеличения охвата вакцинацией, отмечая, что почти все больные в реанимации не вакцинированы. Сейчас в Грузии обеими дозами привиты около 33% взрослого населения.

Саломе Зурабишвили заявила, что в нынешней ситуации "виновны все" - действующее недостаточно решительно правительство, политсилы, которые проводят многолюдные митинги, церковь, потому что священники "не осуждают антиваксеров" и не призывают вакцинироваться, и медики, которые ставят под сомнение необходимость прививки.

Президент отметила, что выступает категорически против локдауна, чтобы "сбить" волну эпидемии.

"Это неприемлемо, потому что это нанесет ущерб экономике страны, особенно той части населения, которая и так уже стоит перед серьезными вызовами", - пояснила она.

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В то же время Зурабишвили призвала правительство внедрить использование ковид-сертификатов в качестве пропусков в ряд заведений, сделать вакцинацию обязательной для групп риска и сделать платным лечение от коронавируса для сознательно отказавшихся от прививки.

За предыдущие сутки прирост заражений в Грузии почти достиг максимума, зарегистрированного на пике августовской волны – заболели 6024 человека и 49 умерли. 4 ноября сообщили о 5206 новых заражениях и 53 смертях.

В Министерстве здравоохранения говорят, что медицинская система пока выдерживает нагрузку, но не исключает развертывания полевых госпиталей, если прирост заражений в ближайшее время не спадет.