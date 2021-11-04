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Україна і Рада Європи "перегорнули сторінку" турбулентності у відносинах - Кулеба

Четвер, 4 листопада 2021, 11:57

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна і Рада Європи зуміли "перегорнути сторінку" після кількох років турбулентності у відносинах, і на повній швидкості можуть далі розвивати взаємини. 

Про це міністр сказав на спільному брифінгу у Києві з генеральною секретаркою Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба розповів, що на зустрічі із Пейчинович-Бурич вони домовились про початок спільної роботи над підготовкою плану дій Ради Європи для України на 2023-2026 роки.

"Я впевнениий, що після декількох років турбулентності у відносинах з Радою Європи, спричиненої необгрунтованим і безпідставним повереннням російської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, ми змогли перегорнути цю сторінку, зокрема і завдяки принциповій позиції генерального секретаря", - сказав Кулеба.

"Можемо на повній швидкості надолужувати втрачене і розвивати відносини з Радою Європи на користь і України, і Європи загалом", - додав він. 

Нагадаємо, російську делегацію позбавляли права голосу у ПАРЄ у квітні 2014 року після анексії Криму. На знак протесту росіяни відмовилися брати участь у сесіях Асамблеї, а Москва припинила сплачувати свою частку внеску до бюджету Ради Європи. 

У січні 2020 року російській делегації повернули повноваження у повному обсязі. Детальніше про це читайте у статті ПАРЄ "під Коксом": чому Росію вивели з-під санкцій та навіщо Україні лишатися у Страсбурзі.

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Кулеба ПАРЄ Рада Європи
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