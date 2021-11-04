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У Парижі 7 осіб оштрафували за антисемітські пости проти учасниці "Міс Франція"

Четвер, 4 листопада 2021, 12:55

Французький суд оштрафував сімох людей за антисемітські образи у соціальних мережах, спрямовані проти учасниці конкурсу "Міс Франція".

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Local.

Ейпріл Бенаюм боролася за титул "Міс Франція" у грудні. Після того, як вона заявила, що її батько має ізраїльське походження, жінка стала об'єктом повідомлень з використанням мови ненависті.

Антисемітські повідомлення люди публікували в основному в Twitter, їх засудили політики та громадські організації. 

У середу суд Парижа зобов'язав сімох обвинувачених, чотирьох жінок та трьох чоловіків, виплатити штрафи у розмірі від 300 до 800 євро. Восьмого підозрюваного виправдали.

Під час судового розгляду всі підозрювані зізналися у публікації повідомлень, але заперечували, що вони були антисемітськими.  Деякі обвинувачені стверджували, що висловлювали свої політичні заяви на захист палестинського народу.

Але суд постановив, що повідомлення виражали "неприйняття людини через її походження" або "через її передбачувану релігію", і що вони були спрямовані безпосередньо проти конкурсантки.

Чотирьом із обвинувачених запропонували відвідати дводенне заняття із громадянської освіти, оскільки, на думку суду, вони не до кінця усвідомили серйозність своїх дій.

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Франція соцмережі
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