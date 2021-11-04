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В Париже семь человек оштрафовали за антисемитские посты против участницы "Мисс Франция"

Четверг, 4 ноября 2021, 12:55

Французский суд оштрафовал семь человек за антисемитские оскорбления в социальных сетях, направленные против участницы конкурса "Мисс Франция".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Local.

Эйприл Бенаюм сражалась за титул "Мисс Франция" в декабре. После того как она заявила, что у ее отца - израильское происхождение, женщина стала объектом сообщений с использованием языка ненависти.

Антисемитские сообщения люди публиковали в основном в Twitter, их осудили политики и общественные организации.

В среду суд Парижа обязал семерых обвиняемых, четырех женщин и трех мужчин, выплатить штрафы в размере от 300 до 800 евро. Восьмого подозреваемого оправдали.

В ходе судебного разбирательства все подозреваемые признались в публикации сообщений, но отрицали, что они были антисемитскими. Некоторые обвиняемые утверждали, что высказывали свои политические заявления в защиту палестинского народа.

Но суд постановил, что сообщения выражали "неприятие человека из-за его происхождения" или "его предполагаемой религии", и что они были направлены непосредственно против конкурсантки.

Четверо из обвиняемых предложили посетить двухдневное занятие по гражданскому образованию, поскольку, по мнению суда, они не до конца осознали серьезность своих действий.

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