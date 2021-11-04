Главу Єврокомісії розкритикували за 19-хвилинний переліт з Відня до Братислави

Главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн розкритикували за переліт влітку з Відня до Братислави, які розташовані на відстані всього близько 60 кілометрів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть європейські ЗМІ, зокрема, видання Der Standard.

Наприкінці червня Урсула фон дер Ляєн відвідала столиці Австрії та Словаччини, щоб оголосити про виділення фінансової допомоги у зв’язку з коронавірусом. Багатомільярдний фонд ЄС зосереджений на сприятливих для клімату інвестиціях.

Видання нагадують, що після вступу на посаду глава Єврокомісії активно наполягає на досягненні амбітних цілей із захисту клімату, згідно з якими також мають бути скорочені рейси на короткі відстані.

Між Віднем і Братиславою вже немає регулярних рейсів, проте фон дер Ляєн для своєї мандрівки скористалася приватним літаком.

Депутат Європарламенту від Австрійської партії свободи Гаральд Вілімскі обурений перельотом топ-чиновниці ЄС на надкороткі відстані.

"Під прикриттям захисту клімату, з одного боку, складаються обтяжливі пакети для громадян ЄС, але з іншого боку - використовується надмірна кількість приватних літаків. Це показує всю брехливість голови Єврокомісії та її "Зеленої угоди", - заявив євродепутат.

Критика надійшла також від Європейської асоціації платників податків. Її генеральний секретар Міхаель Єгер охарактеризував політ фон дер Ляєн газеті "Bild" як "екологічний гріх".

Депутатка Бундестагу від ХДС Яна Шимке також попередила свою колегу по партії: "Якщо хочеш змін, ти маєш подавати приклад", - сказала вона.

Представник Єврокомісії пояснив використання приватного літака насиченим графіком фон дер Ляєн.

"Разом з вильотом та прибуттям до Бельгії президентка відвідала сім країн за два дні. Було розглянуто альтернативи, але іншого логістичного варіанту не знайшли", - сказав він виданню Bild. Того ж вечора фон дер Ляєн вилетіла до Риги приватним літаком.

Крім того, були побоювання з приводу використання регулярних рейсів або поїздів через коронавірус, додав представник ЄК.