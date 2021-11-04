Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Главу Єврокомісії розкритикували за 19-хвилинний переліт з Відня до Братислави

Четвер, 4 листопада 2021, 14:40

Главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн розкритикували за переліт влітку з Відня до Братислави, які розташовані на відстані всього близько 60 кілометрів. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це пишуть європейські ЗМІ, зокрема, видання Der Standard.

Наприкінці червня Урсула фон дер Ляєн відвідала столиці Австрії та Словаччини, щоб оголосити про виділення фінансової допомоги у зв’язку з коронавірусом. Багатомільярдний фонд ЄС зосереджений на сприятливих для клімату інвестиціях.

Видання нагадують, що після вступу на посаду глава Єврокомісії активно наполягає на досягненні амбітних цілей із захисту клімату, згідно з якими також мають бути скорочені рейси на короткі відстані. 

Між Віднем і Братиславою вже немає регулярних рейсів, проте фон дер Ляєн для своєї мандрівки скористалася приватним літаком.

Депутат Європарламенту від Австрійської партії свободи Гаральд Вілімскі обурений перельотом топ-чиновниці ЄС на надкороткі відстані. 

"Під прикриттям захисту клімату, з одного боку, складаються обтяжливі пакети для громадян ЄС, але з іншого боку - використовується надмірна кількість приватних літаків. Це показує всю брехливість голови Єврокомісії та її "Зеленої угоди", - заявив євродепутат. 

Критика надійшла також від Європейської асоціації платників податків. Її генеральний секретар Міхаель Єгер охарактеризував політ фон дер Ляєн газеті "Bild" як "екологічний гріх".

Депутатка Бундестагу від ХДС Яна Шимке також попередила свою колегу по партії: "Якщо хочеш змін, ти маєш подавати приклад", - сказала вона. 

Представник Єврокомісії пояснив використання приватного літака насиченим графіком фон дер Ляєн. 

"Разом з вильотом та прибуттям до Бельгії президентка відвідала сім країн за два дні. Було розглянуто альтернативи, але іншого логістичного варіанту не знайшли", - сказав він виданню Bild. Того ж вечора фон дер Ляєн вилетіла до Риги приватним літаком. 

Крім того, були побоювання з приводу використання регулярних рейсів або поїздів через коронавірус, додав представник ЄК.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Урсула фон дер Ляєн клімат Єврокомісія
powered by lun.ua

Статті

Керувати, як у Європі: які принципи варто пам’ятати лідерам українських громад

Управління громадою відрізняється від бізнесу, та є і схожість. Голова громади має застосовувати принципи ефективного управління.
4 листопада 2021 — Дзмітрій Корбут, для Європейської правди

Партнерство без правил: як Україна визначила своїх головних союзників у світі

Партнерство – це "більше ніж танго", воно вимагає участі двох або як мінімум двох держав. В Україні це відбувається не завжди.
4 листопада 2021 — Ганна Шелест, для Європейської правди

Врятувати планету: що готова робити Україна, щоб зупинити кліматичні зміни

Домовленості нічого не варті, якщо для когось це "просто слова". То чи досягнули на кліматичному саміті у Глазго тих домовленостей, які мають реальну вагу?
4 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда