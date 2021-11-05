Україна домовляється з Румунією про офіційну підтримку членства у ЄС

Україна та Румунія ведуть переговори про підписання документу із визнанням європейської перспективи України.

Про це повідомила пресслужба офісу президента, пише "Європейська правда".

Цю тему під час візиту до Бухареста підняв заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква на зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ Денуцом Себастьяном Некулеєску.

Як відзначається, Жовква висловив сподівання, що Румунія буде однією з наступних держав ЄС, які визнають європейську перспективу України.

"Співрозмовники домовилися активізувати роботу над проєктом відповідної двосторонньої політичної декларації", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Вже п’ять країн ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України. Це Польща, країни Балтії, а цього тижня приєдналася Словаччина.

2 листопада на полях кліматичного саміту у Глазго документ підписали президент Володимир Зеленський і президентка Словаччини Зузана Чапутова.

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