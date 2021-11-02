Словаччина зобов'язалася підтримати вступ України в ЄС

Президент України Володимир Зеленський та президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну заяву щодо підтримки вступу України до ЄС.

Підписання відбулося на полях кліматичного саміту у Глазго, повідомляє "Європейська правда"

"Словаччина стала ще однією державою ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи України. Обговорили з Зузаною Чапутовою підтримку членства України в НАТО та ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на Донбасі", - йдеться у заяві офісу президента у Twitter.

🇸🇰 стала ще однією державою #ЄС, з якою підписано Декларацію про визнання європейської перспективи 🇺🇦. Обговорили з @ZuzanaCaputova підтримку членства 🇺🇦 в @NATO та #ЄС, взаємодію в енергетичній сфері й безпекову ситуацію на #Донбасі pic.twitter.com/s1NCf725EA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 2, 2021

Раніше чотири країни ЄС підписали декларації про визнання європейської перспективи України - Литва, Латвія, Естонія та Польща.

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