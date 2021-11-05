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Чехія відправить ШВЛ до Латвії, що єдиною з країн ЄС запровадила локдаун

П'ятниця, 5 листопада 2021, 12:30

Чехія надасть Латвії допомогу для боротьби з епідемією коронавірусу у вигляді медичного обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Якуб Кульганек. 

"Сьогодні уряд вирішив відправити до Латвії медичне обладнання, у тому числі апарати ШВЛ. Допомога прибуде в країну наступного тижня", - написав він у своєму Twitter.

Глава МЗС Едгарс Ринкевічс висловив Чехії подяку за це рішення.

Раніше таку допомогу Латвії надали Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Угорщина.

Латвія - серед країн ЄС із найвищими показниками захворюваності на коронавірус і поки єдина країна, що знову запровадила локдаун без винятків для щеплених, яких в країні серед дорослих - понад 60%.

В кінці жовтня Латвія зареєструвала нові максимуми заражень, що майже вдвічі перевищили рекорди попередніх хвиль. З початку листопада крива захворюваності поступово спадає.

4 листопада Сейм Латвії ухвалив зміни до законодавства, що роблять вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх працівників.

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Чехія Латвія Коронавірус
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