Чехія відправить ШВЛ до Латвії, що єдиною з країн ЄС запровадила локдаун

Чехія надасть Латвії допомогу для боротьби з епідемією коронавірусу у вигляді медичного обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Якуб Кульганек.

"Сьогодні уряд вирішив відправити до Латвії медичне обладнання, у тому числі апарати ШВЛ. Допомога прибуде в країну наступного тижня", - написав він у своєму Twitter.

Глава МЗС Едгарс Ринкевічс висловив Чехії подяку за це рішення.

Many thanks to our Czech friends and allies for solidarity and support fighting #Covid19 pandemic @JakubKulhanek @CzechMFA 🇱🇻 🤝 🇨🇿 https://t.co/mVecRnW53y — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 5, 2021

Раніше таку допомогу Латвії надали Фінляндія, Швеція, Нідерланди, Угорщина.

Латвія - серед країн ЄС із найвищими показниками захворюваності на коронавірус і поки єдина країна, що знову запровадила локдаун без винятків для щеплених, яких в країні серед дорослих - понад 60%.

В кінці жовтня Латвія зареєструвала нові максимуми заражень, що майже вдвічі перевищили рекорди попередніх хвиль. З початку листопада крива захворюваності поступово спадає.

4 листопада Сейм Латвії ухвалив зміни до законодавства, що роблять вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх працівників.