Чехія відправить ШВЛ до Латвії, що єдиною з країн ЄС запровадила локдаун

Чехія надасть Латвії допомогу для боротьби з епідемією коронавірусу у вигляді медичного обладнання, зокрема апаратів штучної вентиляції легень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Якуб Кульганек.

"Сьогодні уряд вирішив відправити до Латвії медичне обладнання, у тому числі апарати ШВЛ. Допомога прибуде в країну наступного тижня", - написав він у своєму Twitter.

Глава МЗС Едгарс Ринкевічс висловив Чехії подяку за це рішення.

Many thanks to our Czech friends and allies for solidarity and support fighting #Covid19 pandemic @JakubKulhanek @CzechMFA 🇱🇻 🤝 🇨🇿 https://t.co/mVecRnW53y