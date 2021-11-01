Латвія отримала апарати ШВЛ та іншу допомогу від країн ЄС на тлі спалаху COVID

Латвія, яка бореться із найсильнішим сплеском нових випадків COVID-19 у ЄС на тлі низького рівня вакцинації, отримала невідкладну медичну допомогу з Нідерландів, Фінляндії, Угорщини та Швеції.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство Reuters.

Минулого тижня балтійська країна з населенням 1,9 мільйона людей подала до ЄС запит на понад 130 апаратів штучної вентиляції легень та сотень моніторів життєво важливих функцій.

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У неділю в латвійських лікарнях перебували 1526 пацієнтів із коронавірусом, що є найвищим показником від початку пандемії.

Одна з великих ризьких лікарень, PSKUS, у понеділок перетворила свій хол на імпровізовану палату для лікування пацієнтів, повідомив портал новин Delfi.

Інша ризька лікарня відкрила палату спостереження за коронахворими на 21 ліжко у гаражі, де зазвичай припарковані машини швидкої допомоги.

"У мирний час жодна країна не в змозі впоратися з такою кризою", - написав у Twitter міністр охорони здоров'я Латвії Деніелс Павлютс, подякувавши країнам за допомогу.

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Шведське агентство з надзвичайних ситуацій заявило, що відправило до Латвії 80 апаратів ШВЛ. Латвія також отримала шість апаратів ШВЛ із Фінляндії та інше обладнання з Угорщини.

Латвія також розглядає запит до ЄС щодо бригади медичного персоналу через брак персоналу в лікарнях.

Латвія, перша країна ЄС, яка оголосила цієї осені ще один локдаун, повідомила про 1641 новий випадок на 100 тисяч осіб за тиждень, що є найгіршим показником серед 27 членів ЄС, згідно з даними Європейської комісії.

У Латвії повністю вакциновано 59% дорослого населення, тоді як у середньому в ЄС - близько 75%.