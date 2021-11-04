Латвія запровадила обов'язкову вакцинацію для всіх працівників

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про контроль за поширенням COVID-19, які передбачають, що працівники мають зробити щеплення до 15 листопада.

Про це пише Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Закон передбачає, що якщо роботодавець поінформував працівника про те, що для виконання робочих обов'язків необхідний "ковідний сертифікат" (підтверджує факт вакцинації або перенесеного захворювання), то працівник зобов'язаний розпочати вакцинацію не пізніше ніж за 10 робочих днів з моменту отримання інформації.

Читайте також Латвія отримала апарати ШВЛ та іншу допомогу від країн ЄС на тлі спалаху COVID

Зробити друге щеплення потрібно не пізніше сьомого дня після зазначеного в інструкції препарату найкоротшого терміну завершення процесу вакцинації.

Якщо працівник не розпочне або не закінчить процес вакцинації до 15 листопада, то роботодавець матиме право усунути його від виконання обов'язків.

При цьому закон залишає можливість перевести такого працівника на іншу посаду або надати можливість працювати віддалено доти, доки той не отримає сертифікат.

Якщо працівник не має можливості працювати віддалено, або він не згоден переходити на іншу посаду, роботодавець має право відсторонити його або відправити у відпустку без збереження зарплати. При цьому в приватному секторі роботодавець все ж таки може зберігати відстороненому співробітнику зарплату. У держсекторі такого права роботодавець не має.

Читайте також У Латвії зафіксували максимум смертей від COVID-19 з початку пандемії

Строк усунення працівника з посади не може перевищувати три місяці. Термін можна зупинити у той момент, коли працівник отримає сертифікат.

Якщо після трьох місяців відсторонення або простою з вини працівника той без поважної причини не отримає сертифіката, то роботодавець отримує право негайно перервати з ним трудові відносини. У цьому випадку буде виплачена допомога у розмірі однієї місячної зарплати.

Жорсткіші норми поширюються на військовослужбовців Національних збройних сил. Якщо військовослужбовець без поважної причини не отримав сертифіката, то міністр оборони або уповноважений ним командир має право розірвати договір про службу. Те саме стосується цивільних осіб, які працевлаштовані у структурах збройних сил.

Нагадаємо, в Італії з 15 жовтня кожен співробітник повинен мати так званий "зелений пропуск", який підтверджує вакцинацію, одужання або негативний тест на COVID-19.