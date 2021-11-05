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Чехия отправит ИВЛ в Латвию, которая единственной из стран ЕС ввела локдаун

Пятница, 5 ноября 2021, 12:30

Чехия предоставит Латвии помощь для борьбы с эпидемией коронавируса в виде медицинского оборудования, в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Якуб Кульганек.

"Сегодня правительство решило отправить в Латвию медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ. Помощь прибудет в страну на следующей неделе", - написал он в своем Twitter.

Глава МИД Эдгарс Ринкевичс выразил Чехии благодарность за это решение.

Ранее такую ​​помощь Латвии оказали Финляндия, Швеция, Нидерланды, Венгрия.

Латвия - среди стран ЕС с самыми высокими показателями заболеваемости коронавирусом и пока единственная страна, вновь введшая локдаун без исключений для привитых, которых в стране среди взрослых - более 60%.

В конце октября Латвия зарегистрировала новые максимумы заражений, которые почти вдвое превысили рекорды предыдущих волн. С начала ноября кривая заболеваемости постепенно снижается.

4 ноября Сейм Латвии принял изменения в законодательство, делающие вакцинацию от коронавируса обязательной для всех работников.

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Чехия Латвия Коронавирус
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