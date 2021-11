Чехия отправит ИВЛ в Латвию, которая единственной из стран ЕС ввела локдаун

Чехия предоставит Латвии помощь для борьбы с эпидемией коронавируса в виде медицинского оборудования, в частности, аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Якуб Кульганек.

"Сегодня правительство решило отправить в Латвию медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ. Помощь прибудет в страну на следующей неделе", - написал он в своем Twitter.

Глава МИД Эдгарс Ринкевичс выразил Чехии благодарность за это решение.

Many thanks to our Czech friends and allies for solidarity and support fighting #Covid19 pandemic @JakubKulhanek @CzechMFA 🇱🇻 🤝 🇨🇿 https://t.co/mVecRnW53y