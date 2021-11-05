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Парламент Франції дозволив продовжити дію COVID-паспортів до 31 липня 2022 року

П'ятниця, 5 листопада 2021, 15:07

Нижня палата парламенту Франції проголосувала за те, щоб дозволити уряду продовжувати застосовувати режим COVID-перепусток до 31 липня наступного року.

Про це пише сайт телеканалу BFMTV, повідомляє "Європейська правда".

COVID-перепустку у Франції запровадили у серпні, вона необхідна для відвідування кафе, музею або поїздки на міжміському поїзді.

Перепустки доводять, що людина пройшла повний курс вакцинації, нещодавно отримала негативний результат тесту або вилікувалась від COVID-19.

Депутати схвалили рішення 118 голосами проти 89 за підтримки центристського блоку, який очолює президент Еммануель Макрон.

Голосування переважило заперечення верхньої палати, контрольованої французькими правими.

Перепустка не обов’язково залишиться чинною до липня 2022 року, але ухвалення законопроєкту дозволяє прем’єр-міністру продовжити її дію, якщо потрібно, або відновити в будь-який час до липня наступного року.

Нагадаємо, Франція знову запровадила правила щодо носіння масок для учнів початкової школи у 61 департаменті.

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