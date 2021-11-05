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Парламент Франции разрешил продлить действие COVID-паспортов до 31 июля 2022 года

Пятница, 5 ноября 2021, 15:07

Нижняя палата парламента Франции проголосовала за то, чтобы разрешить правительству продолжать применять режим COVID-пропусков до 31 июля следующего года.

Об этом пишет сайт телеканала BFMTV, сообщает "Европейская правда".

COVID-пропуск во Франции был введен в августе, он необходим для посещения кафе, музея или поездки на междугородном поезде.

Пропуска доказывают, что человек прошел полный курс вакцинации, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от COVID-19.

Депутаты одобрили решение 118 голосами против 89 при поддержке центристского блока, возглавляемого президентом Эммануэлем Макроном.

Голосование перевесило отрицание верхней палаты, контролируемой французскими правыми.

Пропуск не обязательно останется в силе до июля 2022 года, но принятие законопроекта позволяет премьер-министру продолжить его действие, если нужно, или возобновить в любое время до июля следующего года.

Напомним, Франция снова ввела правила ношения масок для учащихся начальной школы в 61 департаменте.

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