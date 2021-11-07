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Італія погодилась впустити в порт судно з 800 врятованими мігрантами

Неділя, 7 листопада 2021, 17:13

Гуманітарне судно Sea Eye 4 з понад 800 мігрантами на борту отримало дозвіл зайти у порт Трапані на Сицилії і висадити там своїх пасажирів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Ansa.

Серед цих людей, підібраних в загрозливих для життя ситуаціях - 200 неповнолітніх, у тому числі зовсім малих дітей, та п'ять вагітних жінок. За словами лікарів на борту судна, понад 200 людей за цей час знадобилась медична допомога. 

Місцева префектура організує ідентифікацію і тестування на коронавірус.

Італія - одна з основних "точок в’їзду" для мігрантів, які намагаються потрапити до ЄС з Африки, найчастіше через Туніс і Лівію. З початку року в Італії висадилися близько 55 тисяч мігрантів, тоді як за увесь 2020 рік таких було близько 30 тисяч.

Міністр внутрішніх справ Італії Лучана Ламорджезе під час зустрічі в Римі з єврокомісаром Дідьє Рейндерсом попросила ЄС про допомогу у зв’язку з напливом нелегалів.

Нагадаємо, колишнього главу МВС Італії Маттео Сальвіні, лідера правої партії "Ліга Півночі", судять у справі щодо рятувального судна з мігрантами, яке не впускали в порти влітку 2019 року.

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Італія мігранти
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