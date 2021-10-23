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Екс-глава МВС Італії постане перед судом у справі про незаконне затримання мігрантів

Субота, 23 жовтня 2021, 10:28

Колишній міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні, лідер правої партії "Ліга Півночі", у суботу 23 жовтня постане перед судом у Палермо у справі щодо рятувального судна з мігрантами, якому не дозволяли зайти в порт.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Сальвіні очолював МВС у першому уряді Джузеппе Конте, з червня 2018 до вересня 2019 року, та займав антиміграційну позицію. 

Інцидент стався у 2019 році з судном Open Arms іспанської волонтерської організації, що займалася порятунком мігрантів у Середземному морі. 

Судно прийшло до острова Лампедуза, але йому не давали дозволу причалити. Санітарна ситуація на борту ставала дедалі гіршою, деякі люди у відчаї намагались допливти до берега. Врешті на борт допустили інспекцію та дозволили судну причалити. 

Сальвіні звинувачують у зловживанні владою і незаконному затриманні. Йому може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Ексміністр наполягає, що діяв з міркувань захисту інтересів Італії та уряду. 

Суд офіційно мав початися 15 вересня, але процес майже одразу перенесли на 23 жовтня. 

Сальвіні загрожував процес також щодо інциденту з судном "Грегоретті", який стався за місяць до Open Arms, але у підсумку його вирішили не судити.

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Італія мігранти
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