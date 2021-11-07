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Укр / Рус

Италия согласилась впустить в порт судно с 800 спасенными мигрантами

Воскресенье, 7 ноября 2021, 17:13

Гуманитарное судно Sea Eye 4 с более чем 800 мигрантами на борту получило разрешение зайти в порт Трапани на Сицилии и высадить там своих пассажиров.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Ansa.

Среди этих людей, подобранных в угрожающих жизни ситуациях - 200 несовершеннолетних, в том числе детей в возрасте до 10 лет, и пять беременных женщин. По словам врачей на борту судна, более 200 человек за это время понадобилась медицинская помощь.

Местная префектура организует идентификацию и тестирование на коронавирус.

Италия – одна из основных "точек въезда" для мигрантов, пытающихся попасть в ЕС из Африки, чаще всего через Тунис и Ливию. С начала года в Италии высадилось около 55 тысяч мигрантов, тогда как за весь 2020 год таких было около 30 тысяч.

Министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе во время встречи в Риме с еврокомиссаром Дидье Рейндерсом попросила ЕС о помощи в связи с наплывом нелегалов.

Напомним, бывшего главу МВД Италии Маттео Сальвини, лидера правой партии "Лига Севера", судят по делу о спасательном судне с мигрантами, которое не впускали в порт летом 2019 года.

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Италия мигранты
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