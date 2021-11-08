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Грузия с 1 декабря вводит ковидные паспорта для граждан и туристов.

Понедельник, 8 ноября 2021, 12:37

Грузия с 1 декабря вводит систему "зеленых пропусков" для посещения ряда объектов, таких как заведения питания и развлекательные центры.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили по итогам заседания межведомственного координационного совета в понедельник, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По его словам, "зеленый статус" получат полностью вакцинированные граждане; те, кто переболел коронавирусом; люди, сдавшие ПЦР-тест за последние 72 часа или быстрый тест на антиген за последние 24 часа.

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"С 1 декабря граждане смогут посещать различные объекты только по принципу "зеленого паспорта". Речь идет об объектах питания, развлекательных центрах, развлекательных объектах, кинотеатрах, оперных театрах, музеях, концертных залах, казино и т.д.", - подчеркнул Гарибашвили.

По его словам, полный список объектов будет опубликован дополнительно.

Требование "зеленого паспорта" будет распространяться на жителей Грузии и туристов в возрасте от 18 лет.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что прививавшиеся от коронавируса до 1 января пенсионеры смогут получить одноразовую надбавку к пенсии в размере 200 лари, что эквивалентно 63 долларам США.

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Грузия Коронавирус Вакцины Карантин
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