У Франції на лініях електричок готуються до затримок і скасувань через страйк залізничників

Через страйк, анонсований групою профспілок залізничників, на низці ліній регіональних поїздів TER у Франції очікуються затримки і скасування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Страйк охопить низку ліній регіональних поїздів по всій території країни у понеділок і вівторок 8-9 листопада. Залізничники таким чином хочуть привернути увагу до нестачі робочої сили, щоб витримувати існуючий графік руху, і незадовільних умов праці. У профспілці кажуть, що з ними вже почали діалог, але поки "не пропонують рішень".

З регіону Овернь-Рона-Альпи вже надійшли повідомлення про те, що частину поїздів на понеділок скасували.

На сері інших ліній на сході країни залишать приблизно 20-25% рейсів від звичайної кількості, а між Страсбургом і Парижем не буде жодного потяга.

Схожа ситуація і в інших регіонах.

Наскільки відомо, мережу швидкісних потягів TGV страйк цього разу не зачепить.

Нагадаємо, влітку цього року страйкували машиністи Deutsche Bahn. Після трьох страйків, що на кілька днів паралізовували пасажирські і вантажні перевезення, оператор і профспілка оголосили про домовленість щодо нового колективного договору.