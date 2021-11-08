У Франції на лініях електричок готуються до затримок і скасувань через страйк залізничників
Через страйк, анонсований групою профспілок залізничників, на низці ліній регіональних поїздів TER у Франції очікуються затримки і скасування.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.
Страйк охопить низку ліній регіональних поїздів по всій території країни у понеділок і вівторок 8-9 листопада. Залізничники таким чином хочуть привернути увагу до нестачі робочої сили, щоб витримувати існуючий графік руху, і незадовільних умов праці. У профспілці кажуть, що з ними вже почали діалог, але поки "не пропонують рішень".
З регіону Овернь-Рона-Альпи вже надійшли повідомлення про те, що частину поїздів на понеділок скасували.
На сері інших ліній на сході країни залишать приблизно 20-25% рейсів від звичайної кількості, а між Страсбургом і Парижем не буде жодного потяга.
Схожа ситуація і в інших регіонах.
⏰6h. Bonjour 🔛— liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) November 8, 2021
ℹ️ ⚠️ Aujourd'hui, un mouvement social local perturbe le trafic #liOTrain sur les lignes #Béziers-#ClermontFerrand et #Nîmes-#Alès-#clermontferrand
Retrouvez les horaires adaptés sur :
💻 Le site https://t.co/Vr9sAzqDhz
📱 L'app https://t.co/YLIDt1CHk3 pic.twitter.com/iLUZ7njyGD
Наскільки відомо, мережу швидкісних потягів TGV страйк цього разу не зачепить.
Нагадаємо, влітку цього року страйкували машиністи Deutsche Bahn. Після трьох страйків, що на кілька днів паралізовували пасажирські і вантажні перевезення, оператор і профспілка оголосили про домовленість щодо нового колективного договору.