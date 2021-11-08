Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Франції на лініях електричок готуються до затримок і скасувань через страйк залізничників

Понеділок, 8 листопада 2021, 13:32

Через страйк, анонсований групою профспілок залізничників, на низці ліній регіональних поїздів TER у Франції очікуються затримки і скасування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro.

Страйк охопить низку ліній регіональних поїздів по всій території країни у понеділок і вівторок 8-9 листопада. Залізничники таким чином хочуть привернути увагу до нестачі робочої сили, щоб витримувати існуючий графік руху, і незадовільних умов праці. У профспілці кажуть, що з ними вже почали діалог, але поки "не пропонують рішень".

З регіону Овернь-Рона-Альпи вже надійшли повідомлення про те, що частину поїздів на понеділок скасували.

На сері інших ліній на сході країни залишать приблизно 20-25% рейсів від звичайної кількості, а між Страсбургом і Парижем не буде жодного потяга. 

Схожа ситуація і в інших регіонах. 

Наскільки відомо, мережу швидкісних потягів TGV страйк цього разу не зачепить. 

Нагадаємо, влітку цього року страйкували машиністи Deutsche Bahn. Після трьох страйків, що на кілька днів паралізовували пасажирські і вантажні перевезення, оператор і профспілка оголосили про домовленість щодо нового колективного договору.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція
powered by lun.ua

Статті

Смерть через заборону абортів: чому Польща знову піднялася на антиурядові протести

В десятках міст Польщі відбулися марші пам’яті жінки, яка стала першою жертвою рішення Конституційного трибуналу про повну заборону абортів.
9 листопада 2021 — Олена Бабакова, з Варшави, для Європейської правди

Атака на запобіжники: як РФ підштовхує Боснію до нової війни

Конфлікт у Боснії і Герцеговині вже існує. Що утримує його від переростання в гарячу фазу? І як РФ намагається знищити ці запобіжники?
9 листопада 2021 — Володимир Цибульник, для Європейської правди

Велике будівництво Джо Байдена: як президент США рятується від падіння рейтингу

Прийняття інфраструктурного плану стало першою великою перемогою президента США Джо Байдена. Втім, воно вказало і на суттєві проблеми всередині Демпартії.
8 листопада 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди