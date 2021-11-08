Во Франции на линиях электричек ожидаются отмены рейсов из-за забастовки железнодорожников
Из-за забастовки, анонсированной группой профсоюзов железнодорожников, на ряде линий региональных поездов TER во Франции ожидаются задержки и отмены рейсов.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.
Забастовка охватит ряд линий региональных поездов по всей территории страны в понедельник и вторник 8-9 ноября. Железнодорожники таким образом хотят привлечь внимание к нехватке рабочей силы, чтобы выдерживать существующий график движения, и неудовлетворительным условиям труда. В профсоюзе говорят, что с ними уже начали диалог, но пока "не предлагают решений".
Из региона Овернь-Рона-Альпы уже поступило сообщение о том, что часть поездов на понедельник отменили.
На серии других линий на востоке страны оставят примерно 20-25% рейсов от обычного количества, а между Страсбургом и Парижем не будет никаких поездов. Похожая ситуация и в других регионах.
⏰6h. Bonjour 🔛— liO Train SNCF Occitanie (@lio_train_sncf) November 8, 2021
ℹ️ ⚠️ Aujourd'hui, un mouvement social local perturbe le trafic #liOTrain sur les lignes #Béziers-#ClermontFerrand et #Nîmes-#Alès-#clermontferrand
Retrouvez les horaires adaptés sur :
💻 Le site https://t.co/Vr9sAzqDhz
📱 L'app https://t.co/YLIDt1CHk3 pic.twitter.com/iLUZ7njyGD
Насколько известно, сеть скоростных поездов TGV забастовка на этот раз не затронет.
Напомним, летом этого года бастовали машинисты Deutsche Bahn. После трех забастовок, на несколько дней парализовавших пассажирские и грузовые перевозки, оператор и профсоюз объявили о договоренности по новому коллективному договору.