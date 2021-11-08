Во Франции на линиях электричек ожидаются отмены рейсов из-за забастовки железнодорожников

Из-за забастовки, анонсированной группой профсоюзов железнодорожников, на ряде линий региональных поездов TER во Франции ожидаются задержки и отмены рейсов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

Забастовка охватит ряд линий региональных поездов по всей территории страны в понедельник и вторник 8-9 ноября. Железнодорожники таким образом хотят привлечь внимание к нехватке рабочей силы, чтобы выдерживать существующий график движения, и неудовлетворительным условиям труда. В профсоюзе говорят, что с ними уже начали диалог, но пока "не предлагают решений".

Из региона Овернь-Рона-Альпы уже поступило сообщение о том, что часть поездов на понедельник отменили.

На серии других линий на востоке страны оставят примерно 20-25% рейсов от обычного количества, а между Страсбургом и Парижем не будет никаких поездов. Похожая ситуация и в других регионах.

Насколько известно, сеть скоростных поездов TGV забастовка на этот раз не затронет.

Напомним, летом этого года бастовали машинисты Deutsche Bahn. После трех забастовок, на несколько дней парализовавших пассажирские и грузовые перевозки, оператор и профсоюз объявили о договоренности по новому коллективному договору.