США відправили до України два патрульні катери Island - нову частину безпекової допомоги

США відправили до України два патрульні катери класу "Island" - нову частину безпекової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство США.

"Два американські патрульні катери класу "Island" вирушили з Балтімора до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд дол, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - йдеться у заяві.

Two Island Class Patrol Boats have departed Baltimore, Maryland for Odesa. Part of the over $2.5 billion in security assistance 🇺🇸 has provided 🇺🇦 since 2014, the vessels will help strengthen 🇺🇦's maritime security & bolster 🇺🇦 Navy’s interoperability with NATO.#PartnershipStrong pic.twitter.com/rp2XxbON1Y