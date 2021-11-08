США відправили до України два патрульні катери Island - нову частину безпекової допомоги

США відправили до України два патрульні катери класу "Island" - нову частину безпекової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство США.

"Два американські патрульні катери класу "Island" вирушили з Балтімора до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд дол, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - йдеться у заяві.

Two Island Class Patrol Boats have departed Baltimore, Maryland for Odesa. Part of the over $2.5 billion in security assistance 🇺🇸 has provided 🇺🇦 since 2014, the vessels will help strengthen 🇺🇦's maritime security & bolster 🇺🇦 Navy’s interoperability with NATO.#PartnershipStrong pic.twitter.com/rp2XxbON1Y — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 8, 2021

Коли катери будуть доставлені в Одесу, наразі не уточнюється.

Раніше Україна вже отримала два такі катери, їм дали назви "Слов'янськ" та "Старобільськ". Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року Україна отримає загалом ще три катери класу Island.