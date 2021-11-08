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США відправили до України два патрульні катери Island - нову частину безпекової допомоги

Понеділок, 8 листопада 2021, 14:33

США відправили до України два патрульні катери класу "Island" - нову частину безпекової допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило посольство США. 

"Два американські патрульні катери класу "Island" вирушили з Балтімора до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 млрд дол, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - йдеться у заяві.

Коли катери будуть доставлені в Одесу, наразі не уточнюється. 

Раніше Україна вже отримала два такі катери, їм дали назви "Слов'янськ" та "Старобільськ". Раніше повідомлялося, що до кінця 2021 року Україна отримає загалом ще три катери класу Island.

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США
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