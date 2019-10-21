Корабель з американськими катерами Island для ВМС України прибув до Одеси

До Одеси сьогодні вранці доставили два патрульні катери типу Island - "Слов'янськ" та "Старобільськ", які США передали Україні в рамках військової допомоги.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на "Український мілітарний портал".

Катери доставили суховантажем OceanFreedom, який відправився 4 жовтня 2019 року з американського міста Балтимор. Раніше аналогічним способом доставлялися катери типу Island з США до Грузії та Пакистану.

Фото mil.in.ua

Українські екіпажі патрульних катерів "Слов'янськ" та "Старобільськ" днями завершили підготовку в Сполучених Штатах. Моряки навчалися в американських колег у навчальному центрі "Балтимор" Берегової охорони США з липня 2019 року.

Передача двох патрульних катерів Україні відбулася у вересні 2018 року на військово-морській базі у Балтиморі. На церемонії був присутній тодішній український президент Петро Порошенко.

Згідно з домовленостями, американські патрульні катери передаються ВМСУ на безоплатній основі, українська сторона забезпечить 100% передоплати загальної вартості супутніх послуг в розмірі $10,1 млн на термін до 18 місяців.

Катери класу "Айленд" будувалися верф’ю Bollinger Shipyards в Локпорті (штат Луїзіана) з 1985 по 1992 роки в кількості 49 корпусів для Берегової охорони США.