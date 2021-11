США отправили в Украину два патрульных катера Island - новую часть помощи для безопасности 

США отправили в Украину два патрульных катера класса Island - новую часть помощи в сфере безопасности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило посольство США.

"Два американских патрульных катера класса Island отправились из Балтимора в Одессу. Эти катера являются частью помощи более чем на 2,5 млрд долл., которую США предоставили Украине с 2014 года. Они помогут укрепить морскую безопасность Украины и повысить оперативную совместимость ВМС Украины с НАТО", - говорится в заявлении.

