У Румунії керівна партія вирішила формувати уряд з колишніми суперниками

Правляча в Румунії Національно-ліберальна партія (PNL) вирішила вести переговори про нову парламентську більшість зі своїми колишніми суперниками, опозиційними соціал-демократами (PSD), а не відновлювати центристський коаліційний уряд, який розпався два місяці тому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Ліберали "абсолютною більшістю голосів вирішили розпочати переговори з PSD, щоб сформувати більшість, яка забезпечить стабільність Румунії, необхідну для подолання політичної та санітарної кризи", йдеться у заяві партії.

До складу коаліції ввійде нинішній менший союзник лібералів, етнічна угорська партія UDMR.

Однак переговори, ймовірно, триватимуть кілька тижнів, заявили лідери PSD, додавши, що їхній список вимог включає підвищення пенсій, дитячих субсидій та мінімальної заробітної плати. Румунія намагається стримати великий дефіцит бюджету та поточного рахунку.

Переговори, ймовірно, будуть важкими, оскільки не всі ліберали підтримують союз із соціал-демократами. Партія прийшла до влади на загальних виборах наприкінці 2020 року, активно виступаючи проти зусиль PSD послабити боротьбу з корупцією та верховенством права.

PSD, найбільша партія в парламенті, яка має 157 місць проти 134 у лібералів, також, ймовірно, попросить ключові міністерства.

Ліберали виступили проти відновлення центристської коаліції з колишнім союзником USR Plus, який на початку вересня вийшов з кабінету через суперечливий фонд регіонального розвитку, позбавивши прем'єр-міністра Флоріна Кицу парламентської більшості.

Нагадаємо, минулого тижня виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Ніколає Чуке відмовився від спроб сформувати уряд коли стало зрозуміло, що він не матиме достатньої підтримки парламенту.