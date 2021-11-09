В Румынии руководящая партия решила формировать правительство с бывшими соперниками

Правящая в Румынии Национально-либеральная партия (PNL) решила вести переговоры о новом парламентском большинстве со своими бывшими соперниками, оппозиционными социал-демократами (PSD), а не восстанавливать распавшееся два месяца назад центристское коалиционное правительство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Либералы "абсолютным большинством голосов решили начать переговоры с PSD, чтобы сформировать большинство, которое обеспечит стабильность Румынии, необходимое для преодоления политического и санитарного кризиса", говорится в заявлении партии.

В состав коалиции войдет нынешний союзник либералов, этническая венгерская партия UDMR.

Однако переговоры, вероятно, продлятся несколько недель, заявили лидеры PSD, добавив, что их список требований включает в себя повышение пенсий, детских субсидий и минимальной заработной платы. Румыния пытается умерить большой дефицит бюджета и текущего счета.

Переговоры, вероятно, будут сложными, поскольку не все либералы поддерживают союз с социал-демократами. Партия пришла к власти на всеобщих выборах в конце 2020 года, активно выступая против усилий PSD ослабить борьбу с коррупцией и верховенством права.

PSD, крупнейшая партия в парламенте, имеющая 157 мест против 134 у либералов, также, вероятно, попросит ключевые министерства.

Либералы выступили против возобновления центристской коалиции с бывшим союзником USR Plus, который в начале сентября вышел из кабинета из-за противоречивого фонда регионального развития, лишив премьер-министра Флорина Кыцу парламентского большинства.

Напомним, на прошлой неделе исполняющий обязанности министра обороны Румынии Николае Чуке отказался от попыток сформировать правительство, когда стало ясно, что у него не будет достаточной поддержки парламента.