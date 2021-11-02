У Румунії кандидат в прем’єри відмовився від спроби сформувати уряд

Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Ніколає Чуке відмовився від спроб сформувати уряд коли стало зрозуміло, що він не матиме достатньої підтримки парламенту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Politico.

Дещо більше тижня тому президент Клаус Йоганніс доручив Чуке, колишньому генералу армії та члену Національно-ліберальної партії (PNL) сформувати уряд.

Але Чуке заявив місцевим ЗМІ в понеділок ввечері, що "математична реальність" намірів PNL створити уряд меншості без інших партій означає, що він не зможе отримати достатньої підтримки в парламенті.

"Виконавче політбюро вирішило відкликати мандат, тому я від нього відмовлюся. Я переконаний, що вся діяльність, яка відбувається на рівні політичних партій, має базуватися на діалозі та розумінні ситуації, в якій зараз перебуває країна", – сказав він.

Йоганнісу доведеться втретє спробувати знайти кандидатуру прем’єр-міністра, що означає продовження політичної невизначеності в країні після того, як у вересні розвалилася попередня правоцентристська коаліція під керівництвом лідера PNL Флоріна Кицу. Очікується, що найближчими днями президент проведе переговори з політичними партіями.

Кицу, який досі виконує обов’язки прем’єр-міністра на тимчасовій основі, сказав у заяві для ЗМІ разом із Чуке, що замість того, щоб знову шукати уряд меншості, партія тепер розробить більш "гнучкий" мандат для формування коаліції.

За словами інсайдерів PNL, Чуке технічно може бути висунутий у прем’єри знову, оскільки він офіційно не був відхилений парламентом.

Нагадаємо, парламент Румунії 5 жовтня проголосував за вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Флоріна Кицу.

На парламентських виборах у грудні минулого року при владі опинилася правоцентристська коаліція PNL, USR-PLUS та Демократичного союзу угорців Румунії.

Втім, майже від самого початку всередині самої коаліції почалися тертя. Старт кризі дало звільнення міністра охорони здоров’я Влада Войкулеску, який представляв USR-PLUS.

Згодом, міністри USR-Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як Кицу звільнив їхнього міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єром.

Детальніше читайте у статті - Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.