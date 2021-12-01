Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про визнання Криму російським
Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна діятиме "по повній програмі", якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією.
Про це це міністр сказав журналістам у Ризі, де проходить зустріч голів МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укріфнорм".
Кулеба прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка кремлівському агентству "Росія сегодня", у якій він відзначив, що має намір відвідати Крим і щодо цього є домовленість з президентом Росії Владіміром Путіним.
Лукашенко також сказав, що Крим "де-факто є російським", а після "референдуму" став таким "де-юре".
"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Александр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії", - сказав Кулеба.
"Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруських відносинах. Ми діятимемо по повній програмі. Крим - це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", - додав міністр.
Нагадаємо, Європейський союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою, він має набути чинності 2 грудня.
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