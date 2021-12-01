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Кулеба відреагував на заяви Лукашенка про визнання Криму російським 

Середа, 1 грудня 2021, 08:11

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна діятиме "по повній програмі", якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією.

Про це це міністр сказав журналістам у Ризі, де проходить зустріч голів МЗС країн НАТО, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укріфнорм".

Кулеба прокоментував заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка кремлівському агентству "Росія сегодня", у якій він відзначив, що має намір відвідати Крим і щодо цього є домовленість з президентом Росії Владіміром Путіним.

Лукашенко також сказав, що Крим "де-факто є російським", а після "референдуму" став таким "де-юре".

"Я думаю, що немає сенсу оцінювати кожен прояв потоку свідомості, який регулярно здійснює на різних медійних платформах Александр Лукашенко. Ми будемо оцінювати його дії", - сказав Кулеба. 

"Якщо Білорусь дійсно визнає незаконну окупацію Криму Росією, це завдасть непоправного удару по українсько-білоруських відносинах. Ми діятимемо по повній програмі. Крим - це не те питання, де ми дозволяємо собі стриманість", - додав міністр.

Нагадаємо, Європейський союз затвердив новий пакет санкцій проти режиму Лукашенка у зв’язку з міграційною кризою, він має набути чинності 2 грудня.

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