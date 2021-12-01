Посли ЄС затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, почнуть діяти в четвер 

Посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій ЄС проти Білорусі", - повідомив Джозвяк у Twitter, відзначивши, що під санкції потраплять 17 осіб та 11 організацій.

EU ambassadors have just given green light to the EU's 5th sanctions package on #Belarus. 17 people and 11 entities. to be published in the EU official journal tomorrow. Work on a sixth package has started but premature to talk numbers now. might be ready Jan/Feb. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 1, 2021

Новий санкційний пакет буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 2 грудня, відповідно, тоді ж санкції і набудуть чинності.

За інформацією журналіста, ЄС також почав роботу над шостим пакетом санкцій, але поки що рано говорити про його зміст. Новий пакет обмежень може бути готовий у січні/лютому.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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