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Посли ЄС затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі, почнуть діяти в четвер 

Середа, 1 грудня 2021, 11:26

Посли Євросоюзу затвердили п’ятий пакет санкцій проти Білорусі у зв’язку з міграційною кризою, які повинні набути чинності 2 грудня. 

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

"Посли ЄС щойно дали "зелене світло" п'ятому пакету санкцій ЄС проти Білорусі", - повідомив Джозвяк у Twitter, відзначивши, що під санкції потраплять 17 осіб та 11 організацій. 

Новий санкційний пакет буде опубліковано в офіційному журналі ЄС 2 грудня, відповідно, тоді ж санкції і набудуть чинності. 

За інформацією журналіста, ЄС також почав роботу над шостим пакетом санкцій, але поки що рано говорити про його зміст. Новий пакет обмежень може бути готовий у січні/лютому.

ЄС звинувачує Білорусь у тому, що вона спонукає мігрантів приїжджати на свою територію, а потім підштовхує тисячі з них перетнути кордон до Польщі та інших сусідніх держав Євросоюзу у відповідь на санкції, введені проти Мінська.

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Білорусь санкції шантаж мігрантами
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