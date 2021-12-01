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Влада Австрії продовжила локдаун до середини грудня

Середа, 1 грудня 2021, 12:33

Локдаун, запроваджений в Австрії 22 листопада, офіційно продовжили до 11 грудня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише агентство АР.

Влада країни пішла на цей крок, заявляючи, що карантинні заходи допомагають знизити вкрай високий рівень зараження.

Водночас відтепер основні магазини, яким досі дозволяли працювати до 21:00, будуть зачинятися до 19:00.

В умовах локдауну люди можуть залишати свої будинки тільки з певних причин, включаючи покупку продуктів, відвідування лікаря або спорт.

Які правила діятимуть після 11 грудня, залежатиме від ситуації, але офіційні особи кажуть, що обмеження збережуться для нещеплених. 

В Австрії відносно низький рівень вакцинації для Західної Європи: трохи менше ніж 67% населення повністю вакциновано.

Уряд запровадив локдаун, оскільки кількість смертей від COVID-19 зросла, а лікарні в деяких регіонах попередили, що відділення інтенсивної терапії досягли межі можливостей. 

Австрія також пообіцяла стати першою європейською країною, яка введе обов’язкову вакцинацію з 1 лютого.

Згідно з проєктом закону, жителі Австрії, які відмовляться робити щеплення, можуть наразитися на штраф до 7200 євро.

Читайте детальніше: Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

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Австрія Коронавірус Вакцини
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