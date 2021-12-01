Власти Австрии продлили локдаун до середины декабря

Локдаун, введенный в Австрии 22 ноября, официально продлили до 11 декабря.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство АР.

Власти страны пошли на этот шаг, заявляя, что карантинные меры помогают снизить очень высокий уровень заражения.

В то же время основные магазины, которым до сих пор разрешали работать до 21:00, будут закрываться до 19:00.

В условиях локдауна люди могут покидать свои дома только по определенным причинам, включая покупку продуктов, посещение врача или спорт.

Какие правила будут действовать после 11 декабря, будет зависеть от ситуации, но официальные лица говорят, что ограничения сохранятся для непривитых.

В Австрии относительно низкий уровень вакцинации для Западной Европы: чуть менее 67% населения полностью вакцинировано.

Правительство ввело локдаун, поскольку количество смертей от COVID-19 возросло, а больницы в некоторых регионах предупредили, что отделения интенсивной терапии достигли предела возможностей.

Австрия пообещала стать первой европейской страной, которая введет обязательную вакцинацию с 1 февраля.

Согласно проекту закона, жителей Австрии, которые откажутся делать прививки, могут оштрафовать на сумму до 7200 евро.

Читайте подробнее: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку

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